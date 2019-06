Eerste mis in Notre Dame, donaties laten op zich wachten

De Notre Dame is al twee maanden de werkplek van vele tientallen bouwvakkers, gespecialiseerde bedrijven en rechercheurs. Met drones en robots wordt nog altijd gezocht naar de oorzaak van de brand. Vooralsnog is er geen spoor gevonden dat uitsluitsel biedt over die oorzaak.

In de kathedraal worden op dit moment met houten balken ook nog volop verstevigingen aangebracht. De stenen gewelven van het dak kunnen door de brand, de hitte en het instorten van de houten dakconstructie, nog steeds bezwijken.

"Alles is nu nog gericht op het veilig maken van de Notre Dame. De echte restauratie zal waarschijnlijk pas in januari 2020 beginnen", aldus rector Patrick Chauvet.

Geld laat op zich wachten

Voor die restauratie is nog lang niet genoeg geld binnen. Hoewel zo'n 850 miljoen euro aan giften is toegezegd door particulieren en bedrijven, is pas 80 miljoen ook echt binnen.

Veel mensen zouden besloten hebben om tóch niet te geven, toen ze zagen dat er massaal toezeggingen binnenkwamen. Sommige gulle gevers zouden ook willen wachten met hun donatie tot het echte herstelwerk begint. "De giften zullen vrijkomen naarmate de renovatie vordert", aldus minister Riester. "Maar mensen moeten blijven geven. Alle donaties zijn nog steeds welkom."