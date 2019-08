Grote schoonmaak looddeeltjes omgeving Notre-Dame van start

In de omgeving van de Notre-Dame wordt vanaf vandaag flink schoongemaakt. Sinds de brand in april liggen er looddeeltjes op het plein voor de Parijse kathedraal en de straten in de buurt.

Het dak van de kathedraal bestond onder meer uit 400 ton lood. Dat is bij de brand voor een groot deel in de omgeving terechtgekomen. Eerdere schoonmaakbeurten bleken niet genoeg om alles weg te krijgen.

Schoonmaken met gel

Daarom worden de straten rond de Notre-Dame nu helemaal afgesloten om de klus te kunnen klaren. Daarvoor wordt onder meer gebruikgemaakt van een soort gel die de deeltjes opzuigt.

"Dat wordt op de weg gespoten en ook op straatmeubilair", vertelt correspondent Frank Renout. "Dat moet dan een paar dagen intrekken en dan wordt het weggehaald."