Corona-overzicht 17 maart: overheidssteun voor bedrijven en aangepast reisadvies

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? Hier lees je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Na de historische toespraak van premier Rutte volgden vandaag in binnen- en buitenland nieuwe maatregelen tegen het coronavirus.

De ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes presenteerden namens het kabinet een pakket steunmaatregelen voor bedrijven en zzp'ers. Alleen al de komende drie maanden gaat het de overheid 10 tot 20 miljard euro kosten. Als de crisis aanhoudt worden de maatregelen verlengd.

De komende drie maanden hoeven bedrijven geen belasting te betalen en de mogelijkheden om werktijdverkorting aan te vragen worden verruimd; in de nieuwe regeling neemt de overheid 90 procent van het salaris over. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen. Bij zzp'ers die in de problemen zijn gekomen, vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees hier meer over aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet.

Aangepast reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte vandaag het reisadvies verder aan. Voor alle landen geldt nu minimaal code oranje. Dat houdt in dat wordt aangeraden om alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Op dit moment zitten er nog duizenden Nederlanders vast in het buitenland.

De Europese Unie stelde een inreisverbod in voor reizigers van buiten de EU; zij worden alleen nog toegelaten als hun reis essentieel is. EU-burgers mogen wel terugkeren en ook voor groepen als chauffeurs, expats en medisch personeel gelden uitzonderingen.

Minder treinen

De NS zet vanaf zaterdag fors minder treinen in. Bijna alle intercity's komen te vervallen en vanaf de stations rijdt nog maar twee keer per uur een trein in beide richtingen. Hoe lang deze zogenoemde basisdienstregeling van kracht blijft, is nog niet duidelijk.

In de nieuwe dienstregeling is 35 procent van het normale aantal zitplaatsen beschikbaar, maar de NS verwacht dat reizigers nog steeds op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten omdat het aantal reizigers nog veel verder is teruggelopen.

Opnieuw sportevenementen uitgesteld

Het EK voetbal is met een jaar uitgesteld. De UEFA heeft besloten het toernooi te verplaatsen naar de zomer van 2021. Ook de nationale bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht, die voor 19 april gepland stond, wordt uitgesteld. Het tennistoernooi van Roland Garros begin in plaats van op 24 mei op 20 september.

Applaus voor helden uit de zorg

Om 20.00 uur vanavond werd door heel het land geapplaudisseerd voor zorgverleners die tijdens de coronacrisis met man en macht werken. Het idee om te klappen voor zorgmedewerkers ontstond op Facebook, en ook het AD deed vanochtend een oproep op de voorpagina. Ook koning Willem-Alexander en zijn gezin applaudisseerden mee: