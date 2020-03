Duizenden Nederlanders vast in het buitenland: 'We zijn aan ons lot overgelaten'

Ze mogen naar buiten om boodschappen te doen en moeten dan weer snel naar binnen. "We zijn gegijzeld door coronavirus in Ecuador, we kunnen geen kant op." Al het openbaar vervoer ligt er plat en de vluchten die ze proberen te boeken worden steeds geannuleerd. "Waarom zegt de regering niet: ' Laten we een vliegtuig sturen en die mensen terug halen'? We voelen ons een vluchteling met een paspoort en een creditcard, maar die raakt op."

'Iemand had mij horen hoesten'

In Argentinië zitten Bastian en Rianne vast op een hotelkamer. Zij mogen helemaal niet naar buiten. "Iemand had mij horen hoesten en dus moeten we de komende tien dagen in quarantaine op onze hotelkamer", zegt Rianne. Of het stel na die tien dagen kan vertrekken is ook nog de vraag. "We hebben al gekeken naar vluchten, maar we zagen alleen opties via Australië waar we dagen over doen en die duizenden euro's kosten. Dat gaan we niet doen".