Rutte: tijdelijke 'lockdown' behoort tot de mogelijkheden, maar is nu niet nodig

Premier Rutte houdt de mogelijkheid open om tijdelijk het openbare leven in Nederland zo goed als stil te leggen in de strijd tegen het coronavirus. Maar omdat de zorgcapaciteit in ons land nog voldoende is, is zo'n lockdown-maatregel nu niet aan de orde.

Rutte reageerde vanavond op de kritiek op het Nederlandse beleid om te streven naar de opbouw van 'groepsimmuniteit' tegen het virus. Volgens sommigen is dat een riskante aanpak, die zou kunnen leiden tot veel doden. Andere landen, zoals Frankrijk, kiezen ervoor het land op slot te doen. Ook België ging vanavond in de richting van zo'n lockdown.

Geen verschil in aanpak

Rutte ziet niet zo veel verschil in aanpak tussen de landen. "Wij hebben geen afwijkende strategie. Dit is de strategie die de hele wereld volgt", zei hij. In alle landen is de capaciteit van IC-afdelingen volgens hem bepalend. Frankrijk en België kiezen nu voor een tijdelijke lockdown, omdat de intensive care-afdelingen daar vol raken. "Dat is hier ook denkbaar, maar dat hoeven we nu niet te doen."

Wat Rutte in ieder geval niet van plan is, is een volledige lockdown totdat er een vaccin beschikbaar. "Ik denk niet dat we tegen mensen gaan zeggen: u mag de deur niet uit en dat kan wel een jaar of misschien langer duren. Want zo lang kan het duren voordat er een vaccin tegen corona is."

Vanavond werd ook bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland ontraadt, ook al ligt de bestemming in de EU. "Tegen mensen met reisplannen zeg ik: niet doen, blijf hier. De kans is groot dat je vast komt te zitten en niet meer terug kunt. We hebben nu al onze handen vol aan het terughalen van Nederlanders."