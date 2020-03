Nog maar twee treinen per uur, amper nog intercity's

De NS zet vanaf zaterdag fors minder treinen in verband met het coronavirus. Bijna alle intercity's vervallen en vanaf de stations rijdt nog maar twee keer per uur een trein in beide richtingen. Vanaf stations waar nu één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. Het is niet duidelijk hoe lang deze zogenoemde basisdienstregeling van kracht blijft.

Alleen de intercity's Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht blijven de komende tijd rijden. De overige treinen stoppen op alle stations. Nachttreinen rijden de komende periode niet en internationale treinen krijgen een sterk aangepaste dienstregeling.

"De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bijzetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken", zegt NS-topman Roger van Boxtel.

Doordat er minder treinen gaan rijden hoeft de NS nog maar de helft van het personeel in te zetten.

Het aantal treinreizigers is de afgelopen dagen gedaald tot 15 procent vergeleken met een normale werkdag. In de nieuwe regeling is 35 procent van het normale aantal zitplaatsen beschikbaar. De NS verwacht dat reizigers hierdoor op voldoende afstand van elkaar in de trein kunnen zitten.