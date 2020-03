Italië verder op slot, coronapijn op de beurzen: dit gebeurde er vandaag

Ander groot nieuws vandaag was de duikvlucht van de internationale beurzen. De AEX sloot 7,7 procent lager - volgens analisten een van de grootste koersdalingen ooit.

Vanwege de toenemende zorgen over het virus én de gekelderde olieprijs, als gevolg van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland, sloten ook andere Europese en Amerikaanse beurzen met verliezen van tussen 5 en 7 procent. Op Wall Street was het de slechtste dag sinds het begin van de kredietcrisis in 2008.

In dit artikel lees je meer over wat de chaos op de beurzen voor gevolgen hebben.

Nieuwe patiënten in Nederland

In Nederland kwamen er volgens het RIVM 56 nieuwe patiënten bij, het totaal staat nu landelijk op 321. In tegenstelling tot gisteren waren er geen nieuwe sterfgevallen. Voor zover bekend zijn er in ons land drie coronapatiënten overleden.

De meeste patiënten komen uit Noord-Brabant: 134. Iedereen met ziektesymptomen wordt daar geadviseerd om de deur niet uit te gaan. Als gevolg bleven veel leraren thuis en zaten ook duizenden leerlingen noodgedwongen thuis.

Geen handen schudden

Na het crisisoverleg van het kabinet deed premier Rutte opnieuw een oproep aan de Brabanders. Werk de komende zeven dagen vanuit huis, als dat mogelijk is, zei hij op de ingelaste persconferentie. Daarnaast wordt er gekeken of, en zo ja welke grote evenementen in de provincie worden afgelast.

Ook deed de premier een oproep aan alle Nederlanders: schud geen handen meer. Die nieuwe maatregel moet de verspreiding van het virus tegengaan. Maar het is ook voor de premier even wennen, want na afloop van zijn toespraak gaf hij gewoontegetrouw RIVM-directeur Van Dissel een hand: