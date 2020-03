Kabinet: schud geen handen meer, werk in Brabant als het kan thuis

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet doet een dringende oproep aan alle Nederlanders om elkaar voorlopig niet meer met een handdruk te begroeten. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd.

"Wij denken dat dit verstandig is in deze fase om het virus in te perken", zei premier Rutte op een persconferentie. Afgelopen vrijdag, na de wekelijkse ministerraad, zei de premier nog dat handen schudden gewoon kon.

Leden van het kabinet kwamen vanavond voor de tweede keer samen voor crisisoverleg over het coronavirus. Daar waren ook vertegenwoordigers van het RIVM, de politie en de burgemeester van Den Bosch bij aanwezig. Noord-Brabant is de provincie met de meeste besmettingen.

Onnodige contacten

Rutte deed een oproep aan mensen in Brabant om, als het mogelijk is, thuis te werken. Dat advies geldt in ieder geval de komende zeven dagen, om onnodige contacten tussen mensen te voorkomen. Ook wordt er gekeken naar evenementen die de komende tijd op de agenda staan in die provincie. Of die wel door kunnen gaan en op welke schaal zal per evenement besloten worden.

Ondanks de dringende oproepen verkeren we volgens de premier nog steeds in de eerste fase van de uitbraak, die gericht is op het indammen van het virus. "Het is ons doel om zo lang mogelijk in die eerste fase te blijven. Dat moeten we met alle 17 miljoen Nederlanders doen. Maar we zijn een nuchter volkje."

Aan het einde van de persconferentie was er nog een even grappig als ietwat pijnlijk moment toen Rutte een hand gaf aan directeur Jaap van Dissel van het RIVM, die naast hem stond. "Dat mag dus niet meer", zei Van Dissel.