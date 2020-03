Veel leraren Noord-Brabant thuis, ouders worstelen met kinderopvang

Op de meeste Brabantse basisscholen zijn leraren thuisgebleven. In veel gevallen zijn ze niet ziek, maar is het uit voorzorg, omdat ze een beetje verkouden zijn. Het aantal groepen of klassen dat niet naar school kan, loopt sterk uiteen. Er zijn gevallen bekend waar meer dan de helft van de groepen niet naar school kan, andere scholen melden uitval van een tot drie groepen.

Invalpools bieden meestal geen uitkomst. Vanwege het lerarentekort zijn er sowieso al moeilijk invalkrachten te vinden. Sommige scholen kiezen ervoor om groepen op te delen en te verspreiden over andere klassen, maar andere willen juist niet te veel kinderen dicht bij elkaar zetten.

Oppasproblemen

Na een oproep van Omroep Brabant meldden honderden ouders met kinderen op de basisschool dat hun kinderen niet naar school kunnen. Voor sommigen is dat geen probleem, omdat ze een vrije dag hebben, thuis werken of een goed netwerk hebben voor opvang. Anderen moeten vrij nemen. Op de kinderopvang is meestal geen plek meer.

Andersom zijn er ook klassen leeg omdat ouders hun kind uit voorzorg thuishouden.

Een ouder van een leerling van de Hofstee in Etten-Leur heeft de school voorgesteld om als ouders de kinderen op school op te vangen. "Ik kan me voorstellen dat er best meer ouders zijn zoals wij die een dagdeel voor de kinderen op school willen zorgen zodat er geen oppas hoeft te worden geregeld. Maar dat mag niet in verband met de verzekering en regelgeving. En je moet ook een diploma hebben."

Medewerker besmet, tien leraren thuis

Ook middelbare scholen roepen hun leraren en leerlingen op om thuis te blijven als ze verkouden zijn. Op de meeste middelbare scholen worden geen leerlingen naar huis gestuurd, maar er kunnen wel lessen uitvallen.

Een kwart van de leerlingen van het Odulphuslyceum in Tilburg heeft zich ziek gemeld. Niet duidelijk is wie echt ziek is en wie uit voorzorg thuisblijft. Van de 142 medewerkers zitten er 24 thuis. Vorige week bleek dat twee leerlingen met het virus zijn besmet. Morgen is er een studiedag, er zijn geen lessen. Daarna begint de proefwerkweek, die gaat gewoon door, zegt de rector.

Op een middelbare school in Breda, het Graaf Engelbrecht College, is een medewerker besmet met het coronavirus. Dat is gisteren officieel vastgesteld. Hij was al sinds woensdag thuis, omdat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Tien docenten hebben lichte klachten en zijn uit voorzorg thuis.