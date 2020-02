Q&A coronavirus: wat is er aan de hand in Limburg en kun je nog op vakantie?

Kan ik nog op vakantie naar Italië, Oostenrijk of Tenerife?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor de delen in Noord-Italië die zijn afgegrendeld vanwege het virus. Verder schrijft het ministerie dat reizigers zich voor hun reis moeten informeren over de situatie op de plek van bestemming.

Voor Tenerife, waar zo'n 750 gasten in een hotel in quarantaine zitten nadat het virus bij twee hotelgasten was vastgesteld, geldt geen aangepast reisadvies. Ook voor Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië, waar ook mensen zijn besmet, geldt geen negatief reisadvies.

Reisorganisaties TUI en Sunweb krijgen verschillende vragen binnen. Over de wintersport maar ook over de komende zomervakantie. De wintersporters hoeven zich volgens Petra Kok van TUI op dit moment geen zorgen te maken. Die gebieden liggen allemaal ver van de plekken waar de besmettingen zijn. Over de zomervakanties valt volgens Kok op dit moment nog weinig te zeggen.

Bij de ANWB Alarmcentrale zijn vooral vragen over hypothetische situaties binnengekomen. Zo vragen mensen wat ze moeten doen als ze in Italië zijn en de snelwegen richting de grens afgesloten worden. Daar is nu geen sprake van, dus ook geen antwoord op te geven.

Polen en Tsjechië hebben als enige landen wel een negatief reisadvies voor heel Italië afgekondigd.

Waar in Italië is het coronavirus vastgesteld?

In Italië zijn op dit moment verreweg de meeste gevallen in Europa vastgesteld: ruim 300. Elf mensen zijn aan de ziekte overleden. Met name in Noord-Italië, in delen van de regio's Lombardije, Veneto en Piemonte zijn er veel gevallen. De besmetting kwam vrijdag in een ziekenhuis in Codogno aan het licht. Die plaats ligt zo'n driehonderd kilometer van populaire skigebieden in de Dolomieten.

Op deze kaart is te zien waar een negatief reisadvies geldt: