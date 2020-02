Rode Kruis: Nederlanders weten te weinig over gebruik mondkapjes

Nederlanders weten niet goed hoe ze mondkapjes moeten gebruiken om besmetting met het coronavirus te voorkomen, komt naar voren in een onderzoek van het Rode Kruis. Daarom adviseert de organisatie mensen die van plan zijn om op reis te gaan zich goed voor te bereiden.

80 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek denkt dat wie naar landen met het coronavirus reist vooral mondkapjes moet dragen op openbare plekken als vliegvelden en treinstations. Maar in principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers en mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen, zegt het Rode Kruis.

Een derde van de ondervraagden is zich ervan bewust dat verkeerd gebruik van mondkapjes het risico op besmetting juist vergroot. Bijvoorbeeld door na het dragen de buitenkant van het mondkapje aan te raken, of herhaaldelijk hetzelfde mondkapje dragen. Op de site van het Rode Kruis staat tips voor een effectief gebruik van een mondkapje en adviezen om besmetting te voorkomen.

Zo is het belangrijk om goed en vaak de handen wassen met zeep of alcohol en niet aan neus, ogen of mond te zitten. Wie zelf hoest en niest, kan dat het beste doen in een papieren zakdoek. In de elleboog kan ook, maar dan is het verstandig om daarna de kleding te wassen, adviseert de hulporganisatie.