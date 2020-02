Bruins: terecht dat er veel aandacht voor corona is

Minister Bruins begrijpt dat mensen zich zorgen maken over het coronavirus. Hij vindt het terecht dat er veel aandacht voor is en wil daarop inspelen met goede publieksinformatie en de juiste voorbereidingen.

Volgens Bruins blijft het een reëel risico dat het virus Nederland bereikt: "We hebben tot nu toe in Nederland zo'n vijftig mensen getest. Tot nog toe is de uitslag steeds negatief, maar vroeg of laat kan zich natuurlijk een patiënt aandienen."

Quarantaine en mondkapjes

Bruins benadrukt dat allerlei voorbereidingen zijn getroffen, bijvoorbeeld om mensen in quarantaine te kunnen plaatsen. Ook houdt de overheid in de gaten of er genoeg beschermingsmiddelen zijn, zoals pakken, handschoenen en mondkapjes.

Op kritiek uit een deel van de Kamer dat het kabinet te laks is, antwoordt Bruins dat hij steeds op zoek is naar de goede maatvoering. "Als er een virus uit Wuhan is en er komt een enkele passagier naar Nederland is dat natuurlijk anders dan wanneer er klachten zijn uit Noord-Italië of Duitsland, want dan komt het dichterbij."

De minister wil naarmate het virus zich ontwikkelt steeds meer doen aan publieksinformatie. Hij verwijst daarvoor naar de sites van het RIVM en van Buitenlandse Zaken. Bruins wil ook meer afstemming in Europa.

Geen scholen in de grensstreek dicht

Volgens de minister is er voorlopig geen reden om in de grensstreek met Duitsland scholen te sluiten of andere extra maatregelen te nemen. "Maar dat is op basis van de huidige informatie en die kan in de loop van de komende dagen veranderen."

Mensen met koorts die kuchen en die een relatie hebben met China of met een van de andere getroffen gebieden raadt hij aan naar de huisarts te gaan. Die kan iemand eventueel doorsturen om een test te laten doen. Hij raadt mensen verder aan goed hun handen te wassen en in hun elleboog te hoesten of niesen.