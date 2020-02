Waarom verruilt Ralph Hamers het Nederlandse ING voor het Zwitserse UBS?

"Een radicale digitaliseerder" en een "zwaargewicht" wordt hij genoemd in de Zwitserse pers. Hij is de man die in 2017 zei dat de bank van de toekomst een digitaal platform is, zonder bankbalans en hij maakte van ING bank vervolgens een digitaal bolwerk. Ralph Hamers wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het grote Zwitserse UBS, de Union Bank of Switzerland, een wereldspeler. Hij volgt de Zwitser Sergio Ermotti op, die kort voor het bekend worden van Hamers' nieuwe stek zijn vertrek aankondigde.

Naar verluidt zou president-commissaris Alex Weber van UBS, Hamers al paar maanden geleden benaderd hebben. Toch was de overstap voor ING ook een verrassing, zo bleek gisteren. Een speciale lening waar veel belangstelling voor was van investeerders werd plotseling afgeblazen. "Er is nieuwe informatie gekomen die bestudeerd moet worden", luidde de cryptische verklaring. Pas tegen middernacht kwam het persbericht.

Geen dure bankier

Hamers (53 jaar) zit al zijn hele werkzame leven bij ING en was onder meer directeur van ING België. Begin 2013 kwam hij in de raad van bestuur en een half jaar later op de stoel van bestuursvoorzitter, als opvolger van crisisvoorzitter Jan Hommen.

Het vinden van een opvolger was een hele toer. De politiek keek mee, de bank moest gewoon doen, en het mocht vooral geen dure bankier worden. De keuze voor Hamers was in dat licht een soort tweede keus, meer een bankfiliaalhouder die het schopte tot hoogste baas. Zijn benoeming werd in 2017 met vier jaar verlengd en hij vertrekt nu dus voortijdig.