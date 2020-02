'ING-topman Ralph Hamers naar Zwitserse bank UBS'

Witwasaffaire

ING kwam de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur te liggen. Zo kwam Hamers in 2018 in opspraak vanwege het voorstel om zijn salaris met 50 procent te verhogen naar ruim 3 miljoen euro per jaar. Het leidde tot ophef in de politiek en klanten reageerden door naar concurrenten over te stappen. De bank besloot daarop het voorstel in te trekken.

In hetzelfde jaar kwam ook een witwasaffaire aan het licht. ING deed te weinig om te voorkomen dat klanten geld via ING-rekeningen konden witwassen.

De bank gaf toe ernstig te zijn tekortgeschoten en besloot in vier zaken voor in totaal 775 miljoen euro te schikken met het Openbaar Ministerie.