ING schikt voor honderden miljoenen wegens faciliteren witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft een schikking van 775 miljoen euro getroffen met ING. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING misbruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro's.

Het bedrag van de schikking bestaat uit een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. Volgens het OM heeft ING haar rol als poortwachter van het financieel stelsel niet goed vervuld.

Tekort geschoten

Banken zijn volgens de wet verplicht om onderzoek te doen naar cliƫnten en verdachte transacties te melden. Uit het onderzoek van het OM is gebleken dat ING hierin tekort is geschoten.

Het onderzoek van de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, naar ING begon in 2016. Er liepen toen meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar personen en bedrijven die bij ING een rekening hadden.

Een van de geruchtmakende zaken is die van het telecombedrijf VimpelCom. Dat betaalde miljoenen dollars aan steekpenningen aan de dochter van de president van Oezbekistan via de rekeningen bij ING. Volgens het OM was deze zaak exemplarisch voor de manier van handelen van ING.

Meerdere keren gewaarschuwd

De Nederlandse Bank heeft ING meerdere keren gewaarschuwd, maar de bank heeft niet voldoende gedaan om de situatie te verbeteren, zegt het OM.

ING maakte in het jaarverslag van 2016 voor het eerst bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek liep. De bank erkent dat er fouten zijn gemaakt. Volgens ING zijn maatregelen genomen tegen de verantwoordelijke medewerkers.