Aandeelhouders trekken gele kaart voor top ING

Aandeelhouders van ING Groep hebben met grote meerderheid hun ongenoegen laten blijken over de witwasaffaire en de rel rond de beloning van topman Ralph Hamers. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering heeft ruim 62 procent van de aandeelhouders zijn steun aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen ingetrokken. Het komt zelden voor dat aandeelhouders besluiten om geen 'decharge' te verlenen, zoals dat heet. President-commissaris Hans Wijers noemde de uitslag van de stemming "teleurstellend".

ING trof afgelopen september een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank te weinig deed om het witwassen van crimineel geld te voorkomen. Verder speelde vorig jaar ook de beloningsaffaire. De raad van commissarissen moest het voorstel om topman Ralf Hamers 50 procent meer salaris te betalen onder grote maatschappelijke druk weer intrekken.

'Niet krachtig opgetreden'

Directeur Paul Koster, van de Vereniging voor Effectenbezitters, is bang dat er nieuwe lijken uit de kast zullen vallen. "Mijn punt is dat ING als grootste bank van Nederland nu al meer dan een jaar in het nieuws is om de verkeerde redenen. En wij vinden zelf dat de raad van bestuur en raad van commissarissen niet krachtig genoeg heeft opgetreden."

Ook pensioenfondsen PGGM, PMT PME en APG steunden het bestuur niet. Namens de grote beleggers stelde Margriet Stavast van PGGM: "De belangrijkste taak van het bestuur van een systeembank is het borgen van de reputatie. De twee zaken zijn voor ons aanleiding om het voorstel niet te steunen."

Statement werd verwacht

Vlak voor de stemming, gaf president-commissaris Wijers al aan dat de uitslag tegen zou kunnen vallen. "Ik heb begrepen dat een deel van de aandeelhouders hun teleurstelling over afgelopen jaar tot uitdrukking wil brengen met een tegenstem. Dat respecteren we." Hij beloofde er persoonlijk op toe te zien dat de bank voldoende maatregelen blijft nemen om het faciliteren van witwassen in de toekomst te voorkomen.

Topman Ralph Hamers zei dat de bank "honderden miljoenen" uitgeeft aan processen om witwassen tegen te gaan. "We hebben 2500 mensen fulltime hieraan werken." Hij gaf aan dat de reputatie van de bank van cruciaal belang is om de online-bank op een hoger niveau te tillen. "Dan moet de bank niet negatief in de krant komen."

Op de vraag waarom aandeelhouders niet eerder op de hoogte waren gesteld van de recordschikking, zei Wijers dat het voor de dag dat het nieuws naar buiten kwam, 3 september 2018, niet mogelijk was om een schatting te maken van het schikkingsbedrag. Bovendien was tot het laatste moment niet zeker of de minister van Justitie akkoord zou gaan met de schikking. Ook accountant KPMG stelde dat aandeelhouders niet eerder geïnformeerd hadden kunnen worden. "Al begrijp ik de onderbuikgevoelens", zei Wijers.

'Decharge' verlenen betekent dat aandeelhouders het gevoerde beleid goedkeuren. Dat aandeelhouders dat nu niet hebben gedaan, heeft geen directe gevolgen. Het is vooral een boodschap van de aandeelhouders aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.