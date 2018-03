ING trekt omstreden salarisvoorstel topman Hamers in

ING trekt het voorstel om het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent te verhogen naar ruim 3 miljoen euro in. Dat is door de bank bevestigd. De raad van commissarissen zal het voorstel niet indienen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering eind april.

ING-president-commissaris Jeroen van der Veer laat in een verklaring weten dat de commissarissen, onder wie ook oud-premier Jan Peter Balkenende, de onrust betreuren. "De raad heeft de publieke reactie in Nederland onderschat in deze gevoelige kwestie", zegt Van der Veer.

Kabinet deed beroep op ING

Donderdag werd bekend dat de bank de beloning voor de bestuursvoorzitter wilde verhogen. Volgens de raad van commissarissen verdient Hamers te weinig ten opzichte van collega's bij vergelijkbare banken in Europa.

Het voorstel leidde tot veel ophef. Politiek Den Haag viel over de bank heen. Minister van Financiƫn Hoekstra riep namens het kabinet de bank op om het salarisvoorstel in te trekken.