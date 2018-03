Veel nieuwe klanten voor Triodos en ASN na salarisrel ING

Triodos Bank en ASN Bank hebben er sinds donderdag veel klanten bijgekregen. Naar aanleiding van de ophef over de voorgenomen loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers lijken sommige klanten van ING over te stappen naar banken die zich als duurzaam alternatief presenteren.

De raad van commissarissen van ING wil Hamers een loonsverhoging geven van 50 procent. Hij gaat dan 3 miljoen euro per jaar verdienen.

Zo zegt ASN Bank dat ze de afgelopen dagen acht tot tien keer meer aanmeldingen heeft gekregen dan normaal. "Gewoonlijk krijgen we per week enkele honderden nieuwe klanten. Nu zijn het er duizenden", zegt een woordvoerder. "Mensen die zich online bij ons aanmelden kunnen een reden opgeven voor de overstap. ING wordt regelmatig genoemd."

'Duizenden overstappers'

Ook bij concurrent Triodos Bank is het druk. "Donderdag verdubbelde het aantal aanmeldingen ten opzichte van een normale dag en dit weekend waren het er zelfs vijf keer zoveel", zegt een woordvoerder. De bank wil geen exacte aantallen noemen, maar zegt dat het om "duizenden" nieuwe klanten gaat.

"Meestal duurt het effect van een incident als dit één of twee weken. Het gaat om een hoop mensen, maar het is relatief gezien een kleine piek in de stijgende lijn die we al jaren hebben."

Klachten

De Eerlijke Bankwijzer, een website die banken vergelijkt op onder meer bonusbeleid en duurzaamheid, constateerde vrijdag al een piek in het aantal bezoekers. Het afgelopen weekend nam het websitebezoek verder toe.

"Het zijn normaal zo'n 200 unieke bezoekers per dag, maar nu waren het er ruim 8000. Op zaterdag waren het er zelfs 14.000", zegt de woordvoerder van de site, die opgericht werd door onder meer Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en de vakbond FNV.

"We zien dat een deel van die bezoekers ook een klacht indient bij ING. Vrijdag stond de teller op 225 klachten, daarna is het aantal doorgestegen naar 1500."

Vervelend

ING zegt in een reactie dat het per dag "enkele tientallen klanten meer" ziet vertrekken dan normaal. De bank heeft momenteel zo'n 8 miljoen particuliere klanten en 660.000 zakelijke klanten.

"We zien ook dat onze klanten de afgelopen dagen meer van zich hebben laten horen, zowel telefonisch als op sociale media", vertelt een woordvoerder van de bank. "Sommigen zeggen dat het salaris van de topman de reden is voor hun overstap, maar omdat veel mensen een overstapservice van een andere bank gebruiken, is het in veel gevallen niet te achterhalen wat de reden is. Hoe dan ook vinden we het natuurlijk erg vervelend."