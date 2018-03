Politiek heeft geen greep op salaris ING-topman

De verontwaardiging in de politiek over de forse salarisverhoging voor ING-topman Hamers is groot. De partijen vinden het op zijn minst "niet handig", maar vaker "stuitend" of "buitensporig". De raad van commissarissen van de bank, die de loonsverhoging voorstelde, is op het matje geroepen.

De Kamerfracties willen dat er iets aan gedaan wordt, maar over de salarissen bij commerciële banken gaat de politiek niet.

In de tijd dat ING geld van de overheid kreeg om uit de bankencrisis te komen, had de politiek nog directe invloed op de hoogte van de salarissen. Aan de kapitaalinjectie van 10 miljard euro was de voorwaarde verbonden dat de beloning voor de topmensen binnen de perken bleef.

Maar die tijd is voorbij, want ING heeft die 10 miljard terugbetaald en staat weer op eigen benen. Eigenlijk kunnen alleen de aandeelhouders van het bedrijf, die volgende maand bijeenkomen, de verhoging nog terugdraaien.

Balkenende

De verontwaardiging op en rond het Binnenhof heeft dus iets machteloos. Er komt een debat over de kwestie. De Kamer vindt dat het kabinet alles moet doen om de commissarissen van ING op andere gedachten te brengen.

Het CDA zou daarbij een rol kunnen spelen, want minister Hoekstra van Financiën heeft met oud-premier Balkenende een partijgenoot in de raad van commissarissen. In de Tweede Kamer werd hij daar al over bevraagd, maar Hoekstra hield zich op de vlakte.

Hoekstra heeft kritiek op het besluit van de raad van commissarissen, maar het is naar eigen zeggen niet aan hem om individuele leden de maat te nemen.

Buma

Ook CDA-fractieleider Buma is niet van plan zijn partijgenoot en oud-premier Balkenende direct aan te spreken in zijn rol als lid van de raad van commissarissen.