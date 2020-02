Keiharde toon in debat marinierskazerne: dit is een vette onvoldoende

Staatssecretaris Visser heeft Zeeland "een rotstreek geleverd" (SP), "willens en wetens een rad voor ogen gedraaid" (GroenLinks) en "bewust om de tuin geleid" (PvdA). Dat zeggen Kamerleden in een debat over het terugdraaien van het besluit om de marinierskazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen.

De SGP dreigt het vertrouwen in de staatssecretaris van Defensie op te zeggen. Fractieleider Van der Staaij heeft geen enkel begrip voor het besluit. "Dit had echt anders gekund en gemoeten. Dit is schadelijk en schandelijk. Zeeland is voor de gek gehouden."

Het is zeer uitzonderlijk dat de SGP een motie van wantrouwen indient. Van der Staaij zegt dat hij nadenkt over de mogelijkheid omdat "wij dit zeer hoog opnemen. We willen zeggen: dit is een vette onvoldoende."

Het debat is live te volgen via NPO Politiek

Niet alleen de oppositie is boos. CDA-Kamerlid Van Helvert zegt dat hij weliswaar geen Zeeuw is, "maar ook ik zou me behoorlijk bedonderd voelen. Ik begrijp dat het vertrouwen van de Zeeuwen in de overheid heel ver te zoeken is".

Zijn regeringspartij heeft zich uiteindelijk achter het besluit van Visser geschaard, omdat er twee kanten aan het verhaal zitten, zegt Van Helvert. Aan de ene kant waren er de belangen van Vlissingen en Zeeland. Aan de andere kant die van het Korps Mariniers. Maar dat neemt niet weg, zegt hij "dat het proces verschrikkelijk slecht is gegaan".

Vrees voor leegloop

Vrijdag werd bekend dat de marinierskazerne in Doorn definitief niet naar Vlissingen verhuist. Er is uiteindelijk voor Nieuw Milligen bij Apeldoorn gekozen. Defensie vreesde een leegloop bij het Korps Mariniers, omdat veel mariniers niet naar Zeeland willen verhuizen. Ook de angst voor financiële tegenvallers en andere tegenslagen speelde een rol.

De woede in Zeeland is vooral zo groot, omdat het besluit om de kazerne naar Vlissingen te verplaatsen al in 2012 werd genomen. Er zijn de afgelopen jaren al veel investeringen gedaan om de bouw van de kazerne mogelijk te maken.

De publieke tribune in de Tweede Kamer zit vandaag vol met Zeeuwen. De provincie heeft gratis busvervoer geregeld.