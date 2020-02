Zeeuwen met bussen naar Den Haag voor debat over marinierskazerne

Bestuurders en bewoners uit Zeeland zijn met bussen onderweg naar Den Haag om het debat in de Tweede Kamer bij te wonen over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Volgens Omroep Zeeland rijden er vier bussen vanuit Vlissingen, Terneuzen en Schouwen-Duiveland met in totaal zo'n 130 mensen.