Farmers Defence Force: van helpende hand naar gebalde vuist

Het aanvankelijke doel van FDF was het helpen van boeren die worden "geconfronteerd met de excessen van milieuextremisten". Inmiddels legt de actiegroep het liever wat breder uit: opkomen voor belangen van de boer in de breedste zin, op dit moment is dat stikstof.

De taal die FDF en hun aanhangers gebruiken is stevig en provocerend. De boeren moeten volgens de organisatie wel de boze stier spelen, omdat "anders niks bereikt wordt". Van Maanen: "Als er niks aan de hand is staat een stier rustig in het land gras te eten. Zo zouden we het liefste zijn, maar zo is de situatie nu niet."

"De actiegroep laat van zich horen en doet dat stevig", vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. "Normaal gesproken ga je daarna samen rond de tafel en werk je naar een oplossing. Wat de FDF doet is escaleren, bijvoorbeeld door dreigende teksten op spandoeken of willen bepalen met wie de minister wel of niet in gesprek gaat. Dat maakt het voor de politiek lastig om het gesprek te blijven voeren."

Reuring op onorthodoxe wijze

Dus gebruikt de 'boeren verdedigingsmacht' vaak felle bewoordingen. Zo waarschuwden ze andere partijen om deze week niet met het kabinet in gesprek te gaan. "Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten", schreven ze in een persbericht. Waarna premier Rutte en minister Schouten het gesprek met de boerenorganisaties afbraken.

Ook werd in een eerder debat in de Provinciale Staten van Noord-Brabant de behandeling van boeren met de situatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog vergeleken.

Tactiek. Dat geeft FDF toe. "Wij zorgen voor reuring op onorthodoxe wijze. We gaan er met gestrekt been in en dat gaat weleens te hard. Maar waar ligt de grens? Dat weet niemand." Bestuurslid Van Maanen vergelijkt de Farmers Defence Force daarom graag met Greenpeace. "Zij zijn ten opzichte van andere milieuclubs ook wat activistischer, dat herken ik in onze actiegroep."

En dat lijkt aan te spreken: tienduizenden boeren steunen de actiegroep en de andere benadering van gesprekken met beleidsmakers. Boerenorganisaties zitten sinds mensenheugenis al aan de vergadertafel. Maar volgens de FDF zitten de boeren "na 30 jaar polderen nu in de bankschroef" en daar willen ze uit.