Dierenactivisten bezetten boerderij in Boxtel, boze boeren verweren zich

Ruim honderd activisten houden een varkensboerderij in Boxtel bezet. Ze willen aandacht vragen voor dierenleed in Nederland. In de loop van de middag verzamelden zich tientallen boeren bij het bedrijf voor een tegenprotest.

De twee protestacties verliepen aanvankelijk rustig, maar de sfeer lijkt inmiddels grimmiger geworden. Enkele auto's van activisten zijn door de boeren in een greppel gekieperd. De ME is ter plaatse gegaan om ervoor te zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt.