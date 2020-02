Schouten wil persoonlijk excuses van boeren

Ze zal de boerenorganisaties uitnodigen voor een nieuw gesprek. Ze wil daarin als eerste agendapunt opnemen dat ze zelf de excuses hoort en ze wil ook de bevestiging dat de minister bepaalt met wie er wordt gepraat. "Als ze dat in dat gesprek onderschrijven, kunnen we gelijk door met het inhoudelijke deel." Volgens Schouten moeten mensen zich niet bedreigd voelen om met haar te spreken, omdat dat consequenties zou hebben. "Zo werkt dat niet in Nederland."

Het nieuwe overleg is waarschijnlijk morgenochtend.