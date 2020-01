Dit jaar al verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Consumenten mogen de komende jaarwisseling geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer afsteken. Het kabinet heeft de knoop doorgehakt en besloten dat een gedeeltelijk vuurwerkverbod zo snel mogelijk moet ingaan. Dit zeggen Haagse bronnen tegen de NOS.

Alleen een beperkt assortiment siervuurwerk - zoals fonteintjes, bepaalde sierpotten en grondbloemen - blijft toegestaan. Ook het zogenoemde F1-vuurwerk, kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten, blijft te koop. Dit relatief ongevaarlijk vuurwerk mag nu al het hele jaar door worden verkocht.

Oorlogsgebied

Het gedeeltelijke vuurwerkverbod wordt morgen in de ministerraad besproken. Bijna drie weken geleden maakte premier Rutte al duidelijk dat de jaarwisseling "niet meer op de oude voet" kan doorgaan. "De laatste jaren heeft het een vorm gekregen, het is alsof je in een oorlogsgebied zit. Het is niet normaal meer", zei Rutte in een reactie op het toegenomen aantal incidenten in de nieuwjaarsnacht.

Het kabinet zei toen nog niet welk vuurwerk op de zwarte lijst moet komen. Eerst moest nog worden gesproken met onder meer de politie over de mogelijkheid om zo'n verbod ook te handhaven.

Verzet

Vlak na de recente, onrustige jaarwisseling sprak voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Tegenstanders VVD en CDA sloten zich hier iets later bij aan en staakten hun verzet tegen een gedeeltelijk verbod. Sommige partijen zoals de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen het liefst een verbod op al het consumentenvuurwerk, maar daar is geen meerderheid voor.

Al jaren pleiten burgemeesters, de politie, oogartsen en andere instanties voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 voorstelde om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wilde in 2018 niet zo ver gaan en besloot alleen het allerzwaarste vuurwerk, zoals Chinese rollen, in de ban te doen.