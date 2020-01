Meerderheid Tweede Kamer wil riskant vuurwerk verbieden

Voor het eerst wil een meerderheid in de Tweede Kamer een eind maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50 Plus, SGP, DENK en de eenmansfractie van het Kamerlid Van Kooten-Arissen; in totaal 76 zetels.

Aanleiding is de uit de hand gelopen jaarwisseling. Bij de jaarwisseling kondigen GroenLinks en de Partij voor de Dieren een initiatiefwet aan voor een verbod op consumentenvuurwerk.

50Plus en de SGP willen dat ook. De regeringspartijen D66 en de ChristenUnie maakten vervolgens duidelijk dat er wat hen betreft een verbod moet komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat vinden ze al langer, maar omdat ze hun coalitiepartners VVD en CDA niet konden overtuigen, maakten ze er tot nu toe nauwelijks een punt van.

Uitvoerbaar

Vandaag werd duidelijk dat ook de SP en de PvdA riskant vuurwerk willen verbieden. "De politiek zal goed moeten kijken welke soorten vuurwerk in de toekomst nog wel kunnen en welke soorten niet meer", zegt SP-Kamerlid Van Raak. Hij wil dat gevaarlijk knalvuurwerk van de straat verdwijnt. Na het reces bespreekt de SP-fractie het voorstel en dan moet duidelijk worden welke categorie gevaarlijk vuurwerk de SP precies wil verbieden.

PvdA-leider Asscher zegt tegen de NOS dat zijn partij een verbod wil op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het moet wel uitvoerbaar zijn voor de politie. Hij gaat daarover praten met de hoogste baas van de Nationale Politie, Akerboom, die na de zeer onrustige Nieuwjaarsnacht de politiek nadrukkelijk vroeg om een einde te maken aan gevaarlijk vuurwerk, en dat is alles waarmee gegooid kan worden. Als het niet uitvoerbaar is, wil de PvdA een totaalverbod op al het consumentenvuurwerk.

VVD en CDA zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, net als de PVV. Het CDA wil wel een eind maken aan zware vuurpijlen.