Politie vraagt (weer) om vuurwerkverbod, maar coalitie ziet er geen heil in

De discussie over een verbod op consumentenvuurwerk speelt al enige jaren. Steeds meer groepen, zoals burgemeesters, de politie, de brandweer, artsen, het Longfonds en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Verbod niet te handhaven

Maar het kabinet besloot in 2018 alleen het allerzwaarste vuurwerk, in de zogeheten F3-categorie, te verbieden vanaf 2020-2021. Het kabinet stelt dat een grote groep Nederlanders op een "gewone, rustige" manier met het vuurwerk omgaat. En het kabinet denkt ook dat een totaalverbod niet te handhaven is. "Je kunt toch niet verbieden dat mensen vuurwerk uit België of Duitsland halen of online kopen", zegt CDA-Kamerlid Van Dam.

Toch blijft de discussie spelen, omdat ondanks strengere straffen tegen het belagen van hulpverleners, Oud en Nieuw op sommige plaatsen uit de hand blijft lopen. Het is voor de oppositiepartijen GroenLinks en de Partij voor de Dieren aanleiding om een wetsvoorstel voor een verbod op consumentenvuurwerk te maken.