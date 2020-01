Spoorknooppunt Wuhan is 'Utrecht van China' en ligt helemaal stil

En dus hebben allerlei Nederlandse bedrijven vestigingen in Wuhan. Grote bedrijven als Arcadis, ASML of Randstad, maar ook kleine bedrijven als Kelvion Machine Cooling uit Almere. Vanwege Chinees Nieuwjaar heeft het meeste personeel van deze bedrijven vakantie en ligt de productie stil. Het is daardoor nog moeilijk in te schatten hoe groot de gevolgen van het virus zijn.

"Wij hebben in Wuhan een kleine productielocatie waar we warmtewisselaars voor de maritieme industrie maken", zegt directeur Jeroen Veenendaal van Kelvion. "Voorlopig betekent het virus nog niets. Het werk lag toch al stil vanwege Chinees Nieuwjaar. Begin volgende week ga ik weer peilen hoe het er voor staat. Als dan blijkt dat de productiemedewerkers allemaal ziek zijn geworden gaan we het wel merken."

Chemieconcern AkzoNobel laat weten dat de fabriek in Wuhan ook na Chinees Nieuwjaar langer dan gepland dichtblijft. Maar het bedrijf kan nog niet inschatten wat de gevolgen daarvan zijn voor de productiviteit.

Virus biedt onverwachte kansen voor zaken

Ook de fabriek van Philips staat voorlopig stil. Philips heeft in heel China meer dan 8000 werknemers, een deel daarvan werkt in Wuhan. "De overheid heeft gevraagd of mensen een week langer thuis kunnen blijven, dat betekent dus dat de fabrieken nog stilstaan", zegt Philips-topman Frans van Houten. "We kunnen niet denken dat dit alleen een probleem is van China, want als fabrieken in China stilstaan kan dat ook gevolgen hebben voor de eindmontage van producten in Europa."

Philips verwacht dat de verkoopcijfers ook beïnvloed zullen worden door het virus. "Het publieke verkeer is tot stilstand gekomen, mensen blijven thuis, kopen minder. Dus op korte termijn zal dat voor de consumentenmarkt wel een terugslag betekenen", zegt Van Houten. Toch ziet het bedrijf ook kansen in de virusuitbraak. Van Houten: "Er is tegelijkertijd meer vraag naar ziekenhuisapparatuur en ondersteuning van Philips."

En ook transportbedrijf Nunner denkt dat het coronavirus kan leiden tot onverwachte mogelijkheden. "We hebben al klanten gehad die containerruimte op zeeschepen willen ruilen voor containers op treinen", zegt Groot Wassink. Want als de productie in Wuhan eenmaal weer op gang komt, willen bedrijven hun goederen zo snel mogelijk in Europa krijgen om tekorten te voorkomen. De trein is dan sneller dan een schip. "Maar al met al verwacht ik dat het virus negatief gaat uitpakken voor ons bedrijf."