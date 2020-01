Hoe alles op alles wordt gezet om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Testen liggen klaar

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft regelmatig spoedbijeenkomsten om vast te stellen of er sprake is van een internationale bedreiging van de volksgezondheid. Tot nu toe is dat nog niet het geval. Wel worden er in veel landen voorzorgsmaatregelen genomen. Ook in Nederland.

Het gezondheidsinstituut RIVM heeft artsen geïnformeerd over de uitbraak. Ook liggen tests klaar waarmee het virus aangetoond kan worden. Volgens de WHO zijn er voorlopig geen aanvullende maatregelen nodig voor reizigers naar China. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Reisadvies

De Verenigde Staten hebben inmiddels aangekondigd hun diplomaten en Amerikaanse staatsburgers uit Wuhan te evacueren. Ook Frankrijk en Japan zijn dit van plan. Nederland nog niet. Wel vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in de provincie Hubei hun familie te laten weten hoe het met ze gaat. Het ministerie raadt niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Hubei af, maar reizen naar andere plekken in China kan gewoon.

Verkoop illegale dieren

China heeft zondag, per direct, de handel in en consumptie van een groot aantal dieren verboden. In het hele land mogen dieren als slangen, pauwen, krokodillen en dassen voorlopig niet meer worden verkocht. Het verbod geldt voor markten, supermarkten, restaurants en voor de onlineverkoop. Er zouden illegale dieren zijn verkocht op de vismarkt in Wuhan. Ook de SARS-epidemie in 2003 is in verband gebracht met de consumptie van illegale dieren in de zuidelijke stad Guangzhou.

Dagelijkse briefing

De afgelopen tijd waren de meeste Chinezen vrij in verband met het Chinees Nieuwjaar. Die festiviteiten duren nog tot en met donderdag 30 januari. Daarna zou, normaal gesproken, het openbare leven weer van start gaan. Maar Peking heeft bekendgemaakt dat peuterspeelzalen, scholen en universiteiten voorlopig langer dicht zullen blijven.

Vanaf maandag zal de Chinese gezondheidsorganisatie elke ochtend een informatiesessie houden, om de meest actuele stand van zaken over het virus te geven.