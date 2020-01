China verbiedt per direct de handel in slangen, dassen en andere dieren

China heeft de handel en consumptie van een groot aantal dieren per direct verboden in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

In heel China mogen dieren als slangen, pauwen, krokodillen en dassen niet meer worden verkocht. Het verbod geldt voor markten, supermarkten, restaurants en onlineverkoop.

Ook plekken waar de dieren worden gefokt, worden afgesloten en ze mogen niet meer worden vervoerd.

Er zijn inmiddels meer dan 2000 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, het dodental is opgelopen tot 56.

Vismarkt Wuhan

Het spoor van het virus leidt naar een vismarkt in Wuhan waar ook illegaal andere dieren werden verkocht. Maar de Chinese minister van Volksgezondheid zegt dat nog niet duidelijk is wat de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft veroorzaakt. De kennis van het virus is nog beperkt en de gevaren van eventuele mutaties zijn nog onduidelijk, waarschuwt hij. Wel zien ze dat de snelheid waarmee het virus zich verspreid toeneemt, waardoor het aantal besmettingen alleen maar zal stijgen.

Link met SARS

Op veel plekken in China worden gestroopte dieren illegaal verkocht. De grote vraag naar dieren in Azië, met name China, leidt ertoe dat steeds meer diersoorten dreigen uit te sterven. Daarnaast leidt de verkoop van de dieren tot gezondheidsrisico's.

Vaak hebben verkopers een vergunning voor de verkoop van vis en een aantal onbeschermde dieren, zoals hazen en wilde zwijnen. Maar daarnaast verkopen ze ook dieren die een beschermde status hebben. Ook de SARS-epidemie in 2003 is in verband gebracht met de consumptie van illegale dieren in de zuidelijke stad Guangzhou.

Pas sinds 2014 is het in China verboden om beschermde diersoorten te eten. Er staat een maximale gevangenisstraf op van drie jaar. Wel zijn er vergunningen verleend aan een aantal bedrijven om de dieren te fokken.