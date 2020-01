Chinese Muur en andere grote attracties dicht vanwege nieuwe coronavirus

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, gaat de Chinese Muur ten noorden van Peking morgen dicht voor publiek. In heel China mogen reisbureaus bovendien per direct geen binnen- of buitenlandse vakanties meer verkopen.

Ook de Verboden Stad, de dierentuin van Peking en Disneyland Shanghai worden voor onbepaalde tijd gesloten. De autoriteiten hebben de bewoners van Peking en Sjanghai opgeroepen hun stad twee weken niet te verlaten.

De maatregelen worden genomen in aanloop naar het Chinese nieuwjaar, zaterdag, dat normaal gesproken voor honderden miljoenen Chinezen hét moment is om op reis te gaan om familie of toeristische attracties te bezoeken.

Reisbeperkingen

In de provincie Hubei gelden nu reisbeperkingen in zeker elf steden met in totaal 37 miljoen mensen, en dat aantal loopt op. In de steden zijn openbare gebouwen gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Ook McDonald's sluit zijn vestigingen in vijf steden.

Wegverkeer is wel toegestaan, al zijn in sommige steden ook een aantal wegen afgesloten. Volgens de gouverneur van de regio kunnen winkels nog worden bevoorraad, maar veel inwoners zijn daar niet gerust op en kopen de winkels leeg.

Noodhospitaal

In Wuhan, waar het virus uitbrak, wordt een noodhospitaal met duizend bedden uit de grond gestampt. Dat moet 3 februari opengaan en daarmee de ziekenhuizen van de stad ontlasten. Die gaan nu gebukt onder voorraadtekorten en een grote toestroom mensen die bang zijn dat ze besmet zijn.

In 2003 werd in China in zes dagen een vergelijkbaar ziekenhuis gebouwd. Dat was voor het SARS-virus, een andere variant van het coronavirus.

De bedoeling is dat het ziekenhuis over tien dagen klaar is: