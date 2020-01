China sluit Wuhan af: de grootste lockdown ooit, hoe werkt dat? 

Ondanks die welwillendheid van de bevolking, krijgt de Chinese overheid ook veel kritiek op de communicatie. Zo is er sprake van censuur. Filmpjes van ziekenhuizen die vol liggen met patiënten, verdwijnen opeens van het internet. "Het gebeurde zelfs in een privéconversatie die ik met een vriendin had," merkte Koetse.

De strategie is bedoeld om nepnieuws tegen te gaan en hysterie te voorkomen, maar bereikt volgens de sinologe juist een een averechts effect. "Vooral bij jongeren, die urenlang op hun telefoon zijn gefocust. Als ze zien dat hun informatie wordt onthouden, veroorzaakt dat paniek."

Onzeker of het werkt

Hoe lang de lockdown in en rond Wuhan in stand blijft, heeft de overheid niet gezegd. Ook is het onzeker of die werkt en of het aantal besmettingen inderdaad beperkt zal blijven. Het virus werd al op 31 december ontdekt. Sinds die tijd zijn tienduizenden mensen Wuhan in- en uitgegaan.

"Bovendien weten we erg weinig over lockdowns, omdat het onderzoek ernaar niet voor het oprapen ligt" zegt lector crisisbeheersing Menno van Duin. "Hier onderzoek naar doen is onmogelijk. Het gebeurt bijna nooit."