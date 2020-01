Coronavirus bereikt Europa, lopen wij nu ook gevaar?

In Frankrijk zijn twee mensen die het nieuwe Coronavirus hebben. Een van hen zegt dat hij ook in Nederland is geweest. Lopen we nu het risico dat het virus zich hier ook kan verspreiden?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans daarop klein, omdat het virus niet heel besmettelijk lijkt te zijn. "Dit verandert de situatie niet", zegt Harald Wychgel van het RIVM. "Dit is niet onverwacht. We wisten dat dit kon gebeuren en zijn er op voorbereid. Het ligt in de lijn der verwachtingen."

Ook viroloog Byron Martina van het Erasmus MC is niet verbaasd. "De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag al gezegd dat deze epidemie een internationaal gezondheidsprobleem is, dus dan is het niet verbazingwekkend dat het nu in Frankrijk opduikt." Hij verwacht dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding nu snel met een advies zal komen.

Reizigers

Toch is het volgens het RIVM wel mogelijk dat het nieuwe coronavirus via reizigers ook in Nederland opduikt. Dan is het zaak om dat zo snel mogelijk op te merken en te zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. "Daar zijn protocollen voor. Dan wordt die persoon in quarantaine geplaatst, en wordt er contactonderzoek verricht."

Artsen, laboratoria en GGD'en werken samen om uitbraken van infectieziekten te bestrijden. Ze houden elkaar op de hoogte over van de laatste ontwikkelingen en over wat ze moeten doen als iemand besmet is geraakt met het nieuwe virus. Ook beschikken ze over goede laboratoriumtesten waarmee het virus kan worden aangetoond.