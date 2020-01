Amerikaanse justitie: prins Andrew werkt niet mee aan onderzoek naar Epstein

De Britse prins Andrew werkt niet mee aan een onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten naar zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat zei Geoffrey Berman, de openbaar aanklager in New York, in een persconferentie voor het huis van Epstein.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie en de federale politiedienst FBI willen de prins horen over zijn relatie met multimiljonair Epstein, die vorig jaar overleed in zijn cel nadat zijn grootschalig misbruik van minderjarigen aan het licht kwam. Maar Andrew heeft niet gereageerd op het verzoek.

Misbruik

Prins Andrew wordt beschuldigd van seksueel misbruik door de Amerikaanse vrouw Virginia Giuffre. Zij zegt dat ze als 17-jarige meerdere keren gedwongen is om als seksslaaf van Epstein seks te hebben met de Britse prins. Andrew heeft de beschuldigingen tegengesproken.

Giuffre smeekte Britten in een interview met het BBC-programma Panorama om haar te steunen en om "dit niet normaal te vinden":