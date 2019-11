Prins Andrew legt koninklijke taken voorlopig neer na veelbekritiseerd interview

Andrew wordt ervan beschuldigd dat hij ook mee heeft gedaan aan de misbruikpraktijken van Epstein. Zo zegt een Amerikaanse vrouw dat ze als minderjarige meerdere keren seksueel is misbruikt door de prins. Het paleis heeft alle beschuldigingen aan het adres van prins Andrew altijd tegengesproken.

Critici bestempelden het interview als "een van de meest verbazingwekkende interviews ooit" en "rampzalig en buitengewoon pijnlijk". Veel mensen vielen erover dat Andrew weinig empathie toonde met de slachtoffers en vonden dat hij te weinig afstand nam van Epstein. Andrew zei dat hij geen spijt had van de vriendschap omdat die hem met veel interessante mensen in contact heeft gebracht.

Verschillende bedrijven besloten na de uitzending dat ze Andrew en instanties waarbij hij betrokken is niet meer willen sponsoren.

Spijt

In zijn verklaring schrijft de hertog van York dat hij spijt ervan heeft dat hij met Epstein omging. "Zijn zelfmoord heeft veel vragen onbeantwoord gelaten, vooral voor zijn slachtoffers."

De prins laat weten dat hij zeer meeleeft met Epsteins slachtoffers en andere betrokkenen. "Ik kan alleen maar hopen dat zij, in de loop der tijd, hun levens opnieuw kunnen opbouwen."

Correspondent Tim de Wit noemt het opvallend dat Andrew juist de twee elementen die veel mensen misten in het BBC-interview nu benadrukte in zijn verklaring. "Dit is een duidelijke ontwikkeling, waarmee hij echt een stap terug doet in zijn rol binnen de koninklijke familie", zegt De Wit.

Bekijk hieronder het volledige BBC-interview met Andrew: