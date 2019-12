Advocaat slachtoffers Epstein wil getuigenis prins Andrew

Vijf vrouwen die zeggen dat ze zijn misbruikt door Jeffrey Epstein willen dat prins Andrew in de Verenigde Staten komt getuigen over zijn vriendschap met de Amerikaan. De advocaat van de vrouwen, David Boies, gaat hem daartoe dagvaarden, zei hij tegen BBC Panorama.

Volgens Boies heeft Andrew mogelijk belangrijke informatie over het misbruik door Epstein en over vrouwenhandel. De advocaat zei dat pogingen om de prins te spreken te krijgen tot nu toe op niets zijn uitgelopen.

Voor het tot een getuigenis zou komen, moet een rechter zijn fiat er nog aan geven op het moment dat Andrew op Amerikaanse bodem is, meldt de BBC. Als dat is gebeurd, zou Andrew nog bezwaar kunnen aantekenen.

Foto aan FBI gegeven

Panorama sprak ook met Virginia Giuffre , die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd als seksslaaf van Epstein werd gedwongen seks te hebben met zijn vrienden. Ze zegt dat ook prins Andrew haar heeft misbruikt. In een recent interview ontkende de prins dat nog. Hij kon zich niet herinneren haar ooit te hebben ontmoet.

Giuffre is er stellig over: "Hij weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er is gebeurd. Slechts een van ons spreekt de waarheid en ik weet dat ik dat ben."

Ze ging ook in op beweringen dat een foto van haar en de prins van toen nep is. Ook Andrew heeft die suggestie gedaan. Maar Giuffre zegt tegen de BBC dat hij echt is en dat ze de originele foto in 2011 aan de FBI heeft gegeven. "Er staat een datum op de achterkant." De foto is volgens haar gemaakt op 13 maart 2001.