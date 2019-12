Amerikaanse die prins Andrew beschuldigt van misbruik vraagt steun Britten

"Ik smeek de mensen in het Verenigd Koninkrijk achter me te staan, me te helpen in dit gevecht, dit niet normaal te vinden. Dit is niet een of ander ranzig seksverhaal. Dit is een verhaal over mensenhandel, over misbruik en jullie koningshuis."

Dat zegt de Amerikaanse Virginia Giuffre in een interview met het BBC-programma Panorama over de rol van de Britse prins Andrew in het misbruikschandaal rond de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Het gesprek wordt vanavond uitgezonden en werd eerder opgenomen, nog voor het veelbekritiseerde interview dat Andrew vorige maand gaf aan de BBC.

Giuffre, voorheen bekend als Virginia Roberts, zegt dat ze op 17-jarige leeftijd als seksslaaf van Epstein gedwongen werd seks te hebben met zijn vrienden, onder wie prins Andrew. "Hij weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er is gebeurd", zegt Giuffre in het interview. "Slechts een van ons spreekt de waarheid en ik weet dat ik dat ben."

De prins ontkent de beschuldigingen. In een reactie op het interview met Giuffre zegt een woordvoerder van Buckingham Palace: "Het wordt met klem ontkend dat de hertog van York (een van de titels van Andrew, red.) enige vorm van seksueel contact of relatie heeft gehad met Virginia Roberts. Iedere tegengestelde bewering is onjuist en ongefundeerd."

'Vandaag ga je een prins ontmoeten'

Giuffre legde eerder een gedetailleerde verklaring af bij de rechter. Ze zou in 2001 drie keer seks hebben gehad met Andrew. In een interview met de Amerikaanse zender NBC vertelde Giuffre in september al in detail hoe de ontmoeting met Andrew tot stand kwam.

Een medewerker van Epstein, zijn goede vriendin Ghislaine Maxwell, zou de ontmoeting hebben geregeld. "Vandaag ga je een prins ontmoeten", zou Maxwell hebben gezegd. Volgens Giuffre bezochten ze een club in Londen, waar ze danste met de prins en alcohol te drinken kreeg in de vip-ruimte.

"Toen ik met Ghislaine en Jeffrey de club verliet, zei Ghislaine in de auto: 'Hij komt mee terug naar huis. En ik wil dat jij voor hem doet wat je voor Epstein doet.' Ik kon het niet geloven."

Voorlopig geen openbare functies

Andrew (59) besloot vorige maand zijn koninklijke taken voorlopig neer te leggen. In een verklaring noemde hij zijn banden Epstein, die wegens seksueel misbruik is veroordeeld, een "grote verstoring" voor de koninklijke familie.

Het besluit van Andrew volgde op een omstreden interview met de BBC, waarin hij inging op zijn relatie met Epstein. Hij zei onder meer dat hij de banden met Epstein had moeten verbreken na diens veroordeling.