ChristenUnie: afspraak is afspraak, marinierskazerne naar Vlissingen

Regeringspartij ChristenUnie wil dat de nieuwe marinierskazerne zoals afgesproken in Vlissingen komt. Volgens de partij moet het kabinet zich houden aan de belofte die aan de provincie Zeeland is gedaan. De verhuizing naar Vlissingen is daarom nog niet van de baan, zegt Kamerlid Voordewind.

Donderdag werd duidelijk dat staatssecretaris Visser van Defensie heeft voorgesteld om de verhuizing van de kazerne in Doorn naar Vlissingen niet te laten doorgaan. In plaats daarvan zou de nieuwe kazerne in Nieuw Milligen bij Apeldoorn komen.

De kosten van een verhuizing naar Zeeland zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden een verhuizing zien als reden om op te stappen. Bovendien zou Vlissingen logistiek niet gunstig liggen.

Binnen het kabinet hadden verschillende ministers echter bezwaren tegen het voorstel van Visser, vooral vicepremier De Jonge van het CDA. De discussie zou vooral gaan over de compensatie voor de Zeeuwen. Zeeland reageerde na het nieuws woedend.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zou het afblazen van de verhuizing "een klap in het gezicht" van Zeeland zijn en een dreun voor de economie en samenleving van Zeeland. "De verhuizing van de kazerne staat niet op zichzelf. Hij zou naar Vlissingen gaan omdat andere overheidsinstellingen vertrokken. Dat was de afspraak." Hij zegt dat het de staatssecretaris vrij staat om alternatieven te onderzoeken, maar alleen als de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen daar een stem in hebben.

Praten

Staatssecretaris Visser beloofde vrijdag met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen te gaan praten. Ze benadrukte dat er nog geen besluit was genomen. Het is de bedoeling dat ze eind maart met een voorstel komt. Premier Rutte wilde er niets concreets over kwijt. Hij zei dat het besluit om naar Vlissingen te verhuizen er nog gewoon ligt, maar ook dat er een heroverweging zou kunnen komen.

De verhuizing van de marinierskazerne sleept al jaren. In 2012 besloot minister Hillen van Defensie dat de 1800 elitetroepen zouden verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Er ontstond echter veel kritiek op dat besluit. Zo kwam de Rekenkamer tot de conclusie dat de verhuizing veel duurder zou worden dan gedacht.

Onder de mariniers viel het ook niet goed. Velen zouden kiezen voor of nadenken over een nieuwe baan omdat hun gezinnen en werkende vrouwen niet willen verhuizen. Ook de commandant van de mariniers waarschuwde de Tweede Kamer en wees erop dat de ervaring al verdwijnt.