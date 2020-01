Tanja Groen verdween ruim 26 jaar geleden spoorloos

"Ze is weggefietst en verdwenen", zei Corrie Groen in augustus 2018 over de verdwijning van haar dochter Tanja, toen 25 jaar geleden. "Er is niets gevonden van haar, geen enkel spoor. Wij kunnen nog steeds niet begrijpen hoe ze zomaar is verdwenen."

Mogelijk komt daar snel verandering in. De politie maakt vanochtend een graf open op een begraafplaats in Maastricht na een tip.

's Nachts verdwenen op weg naar huis

De 18-jarige Tanja Groen uit Schagen ging in augustus 1993 naar Maastricht om gezondheidswetenschappen te studeren. Ze werd lid van studentenvereniging Circumflex en deed mee aan de ontgroening, die op 31 augustus werd afgesloten met een groot feest.

Iets na middernacht op 1 september verliet ze het verenigingspand in het centrum en fietste ze naar haar kamer in Gronsveld, zo'n 7 kilometer verderop. Daar kwam ze nooit aan.