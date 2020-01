Politie zoekt op Maastrichts kerkhof naar vermiste Tanja Groen

Tanja Groen werd voor het laatst gezien op dinsdag 31 augustus 1993 op een feestavond van een studentenvereniging in Maastricht. Ze had die avond nog contact met haar moeder in Schagen. Ze vertrok rond middernacht vanaf de feestlocatie en reed op haar fiets naar haar studentenkamer in Gronsveld, ten zuiden van Maastricht. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar.

"Niet zomaar een tip"

De familie is deze week door de politie op de hoogte gebracht van de zoekactie. "We moeten uiteraard nog afwachten wat de zoekactie oplevert, maar ons is duidelijk dat het niet om zomaar een tip gaat. Het is voor ons heel spannend", zegt de vader van Tanja, Adrie Groen, in een verklaring. "Wij zouden heel opgelucht zijn als aan deze onzekerheid nu een einde komt en we onze dochter thuis kunnen brengen", zegt haar moeder Corrie.

De ouders hebben de media dringend gevraagd geen contact met hen op te nemen. Misdaadjournalist Peter R. de Vries voert namens hen het woord en zegt afhankelijk van het onderzoek met nadere mededelingen te komen.