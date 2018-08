Doorbraak rond Nicky Verstappen, maar nog 1500 andere zaken onopgelost

Dat er na twintig jaar een doorbraak is in de zaak van Nicky Verstappen maakt Corrie Groen toch een klein beetje hoopvol. Haar dochter Tanja verdween 25 jaar geleden. Sindsdien ontbreekt elk spoor. "Wij hebben niks in handen dus als er zoiets gebeurt, dan zet dat je toch aan het denken."

Vandaag maakte de politie bekend dat er een verdachte in beeld is in de zaak-Verstappen door het dna-verwantschapsonderzoek. "Zoiets zou bij ons niet te doen zijn, want er is niks gevonden van Tanja. Dus ook niets waar dna op zou kunnen zitten", zegt Groen. "Er is geen enkel spoor. Ze is weggefietst en toen verdwenen."

De 18-jarige Tanja verdween in 1993 toen ze van een feestje in Maastricht naar haar kamer in het nabijgelegen Gronsveld fietste. Daar kwam ze nooit aan. De zoekacties die sindsdien plaatsvonden, hebben nooit iets opgeleverd. "Wij kunnen nog steeds niet begrijpen hoe ze zomaar is verdwenen."

De zaak van Tanja valt al jarenlang onder een coldcaseteam. Volgens Groen hebben zij en haar man Adrie goed contact met het team. "Als we vragen hebben, kunnen we bellen. Wij verwijten het team niet dat er geen duidelijkheid is gekomen. Al wordt het wel steeds moeilijker dat ze niets hebben."