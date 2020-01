Acht nieuwe sterrenrestaurants in Nederland

Nederland heeft er acht restaurants bij met een Michelinster. Dat blijkt uit de lijst met sterrenrestaurants die vandaag werd gepresenteerd in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Ook zijn zeven restaurants hun ster kwijtgeraakt, maar twee daarvan zijn gesloten.

Nederland telt nu 111 sterrenrestaurants. Slechts twee hebben het maximale aantal van drie sterren: Restaurant De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen.

Eden (Valkenswaard), Marrees (Weert), Versaen (Ravenstein), Beluga Loves You (Maastricht), Rantrée (Maastricht), Noble Kitchen (Cromvoirt), Zout en Citroen (Oosterhout) en Graphite by Peter Gast (Amsterdam) mochten vandaag voor het eerst een ster in ontvangst nemen.

Dit jaar zijn er geen tweesterrenrestaurants bij gekomen. Alle restaurants met twee sterren, behouden de onderscheiding. Dat betekent dat er in Nederland in zeventien tweesterrenrestaurants zijn. Vorig jaar was er een derde driesterrenrestaurant, De Leest in Vaassen, maar afgelopen oktober besloten de eigenaren na 17 jaar met het restaurant te stoppen.

Lucas Rive

De eerste Michelingids 2020 werd in ontvangst genomen door de vrouw en dochter van topkok Lucas Rive, die eind vorige maand overleed na een kort ziektebed. Rive werd op zijn 27ste de jongste tweesterrenchef van het land. Ruim 26 jaar werkte hij als chefkok bij restaurant de Bokkedoorns in Overveen, dat onder zijn leiding 22 jaar lang twee Michelinsterren op zijn naam had staan.

Naast de Michelinsterren werden vandaag nog drie andere prijzen uitgereikt. De Young Chef Award ging naar de 23-jarige Cas Pikaar van restaurant Doyy in Eindhoven. Peter Bruins van restaurant de Bokkedoorns ontving de Service Award en de beste sommelier van het jaar is Koen van der Plas van Kasteel Heemstede in Houten.