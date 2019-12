Topkok Lucas Rive (57), bekend van De Bokkedoorns, overleden

Sterrenkok Lucas Rive is overleden. De 57-jarige topkok overleed na een kort ziekbed.

Rive "drukte als leermeester, coach en begeleider een onuitwisbare stempel op de vorming van ons culinaire landschap en menig topchef in de dop", schrijft de culinaire vereniging Les Patrons Cuisiniers op Facebook.

Rive begon zijn carrière in De Oude Rosmolen in Hoorn en werkte vervolgens bij restaurant La Rive van het Amstel Hotel en De Kersentuin in Amsterdam. Daarna werd hij aangenomen bij De Bokkedoorns in Overveen.

Op zijn 27ste werd hij de jongste twee sterrenchef van het land. Ruim 26 jaar bleef hij als chefkok bij De Bokkedoorns, dat onder zijn leiding 22 jaar lang twee Michelinsterren op zijn naam had staan.

'Onvergetelijke avond'

In 2013 opende hij in Hoorn zijn eigen zaak: het informele haute cuisine restaurant Lucas Rive, dat binnen vijf maanden na opening werd beloond met een Michelinster. "Lucas was een meester in het vertalen van zijn liefde voor koken naar uitgebalanceerde smaaksensaties: verrassend en vooruitstrevend. Ook ver buiten onze landsgrenzen speelde hij zich in de kijker", aldus Les Patrons Cuisiniers.

Volgens het culinair genootschap waren het niet de lijstjes en sterren die telden voor Rive, "maar de waardering van zijn gasten die hij een onvergetelijke avond wilde bezorgen."