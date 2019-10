Na ruim 17 jaar stopt driesterrenrestaurant De Leest ermee

Het driesterrenrestaurant De Leest uit Vaassen gaat nog dit jaar dicht. De eigenaren Jacob Jan Boerma en Kim Veldman willen meer tijd besteden aan hun zoontje en ook zijn ze toe aan "nieuwe culinaire uitdagingen".

Een van die uitdagingen is een nieuw conceptrestaurant in Amsterdam dat begin volgend jaar opengaat. Ook wil het stel zijn "internationale vleugels uitslaan".

Door het sluiten van het restaurant krijgen Boerma en Veldman meer tijd en vrijheid. "De Leest is 17,5 jaar lang ons kind geweest, het waren mega intensieve jaren. Het was knallen tot op het bot, en het was het meer dan waard", zei Boerma.

Sterren

Sinds 2002 is het stel eigenaar van het restaurant. Aan het einde van dat jaar werd de eerste Michelinster binnengehaald. In 2007 volgde de tweede ster en sinds 2013 heeft het restaurant drie Michelinsterren.

Nederland heeft naast De Leest nog twee driesterrenrestaurants: De Librije in Zwolle en Interscaldes in Kruiningen.