Antisemitisch geweld in New York neemt toe

Een steekpartij in het huis van een rabbi, twee schutters die urenlang vuurden op een koosjere supermarkt en Joodse vrouwen die in het gezicht worden geslagen en uitgescholden.

New York en omgeving worden opgeschrikt door antisemitisch geweld. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, spreekt van een 'crisis' na de dertiende aanval in drie weken tijd. De Amerikaanse Anti-Defamation League (ADL) noemt het geweld een 'epidemie'. Volgens de Joodse antidiscriminatie-organisatie steeg het aantal antisemitische misdaden in de stad dit jaar met 21 procent ten opzichte van 2018.

Niet alleen New York, thuis voor ruim een miljoen Joden, wordt geconfronteerd met een reeks incidenten - volgens ADL is in heel de Verenigde Staten een toename van antisemitisch geweld te zien. Zo doodde een terrorist vorig jaar elf joodse mensen in een synagoge in Pittsburg, en kwam bij een aanslag op een joods gebedshuis in Californië in april een vrouw om.

"Dit is een nationaal fenomeen en het is beangstigend en verontrustend", onderstreepte Andrew Cuomo gisteren in een toespraak. De gouverneur van New York veroordeelde de daden als 'binnenlands terrorisme'. "Een 'Amerikaanse kanker', gevoed door groeiende intolerantie."

In de lucht

Ondertussen zwelt de angst onder Joden aan. "Iedereen die zichtbaar Joods is - door zijn peies (de krullende haarlokken, red.) of kleding - is een mogelijk doelwit", zegt rabbi Joseph Potasnik aan de telefoon. Hij is vicepresident van de New Yorkse Raad van Rabbijnen."Of je nu naar de synagoge gaat of met je kind over straat loopt - Joden voelen zich niet honderd procent veilig."

"Families zijn ongerust", zegt een inwoner tegen The Washington Post. "Als je door onze orthodoxe buurt loopt, voel je het in de lucht hangen. Kinderen zijn bang, ouders nerveus."

Vier religieus-joodse politici dringen aan op concrete acties. Burgemeester De Blasio kondigde al aan de politie-inzet in Joodse wijken te verhogen, de New York Police Department heeft een speciale unit gecreëerd voor het opsporen en stoppen van daders.

Ook de synagogen zelf nemen extra maatregelen. Rabbi Potasnik vertelt dat diverse gebedshuizen in New York paniekknoppen hebben laten installeren, andere synagoges zetten detectiepoortjes bij de ingang. "Het is goed dat de politie meer mankracht beschikbaar stelt, maar met een miljoen Joden in de stad kun je nooit de veiligheid van iedereen garanderen."