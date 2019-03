Antisemitisme neemt weer toe: 'Je verbergt je Joodse identiteit'

Bovenop die 'offline' incidenten werden online ook nog eens bijna honderd incidenten geregistreerd. "Het lijkt alsof de drempel voor antisemitische uitspraken online veel lager is, waardoor het normaler lijkt in de 'normale wereld'", zegt CIDI-directeur Hanna Luden. "En dan wordt het salonfähig. Dat is heel duidelijk merkbaar."

Veiligheid bieden

In de Tweede Kamer hebben Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie) en Dilan Yesilgöz (VVD) een jaar gewerkt aan een initiatiefnota om het opstekende antisemitisme de kop in te drukken. Segers: "Als je een kleine gemeenschap van 40.000 mensen geen veiligheid kunt bieden, dan falen wij zo als samenleving. Dan gaat het voor ons allemaal mis."

De VVD en ChristenUnie hameren in hun plan op het belang van onderwijs over de Holocaust en pleiten voor een veel hardere aanpak van antisemitisme, ook online. Yesilgöz: "Wij willen dat mensen gewoon 's ochtends vroeg van hun bed worden gelicht als ze allerlei antisemitische leuzen op internet uiten. Dat gebeurt op dit moment helemaal niet."