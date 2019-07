Jonge Europese joden zien toename antisemitisme

Vier op de vijf jonge Joden in de EU hebben het idee dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar in hun land is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het EU-agentschap voor grondrechten (FRA) onder ruim 2700 Joden van tussen 16 en 34 jaar oud, onder wie Nederlanders.

Bijna de helft van de jongeren heeft te maken gehad met antisemitisme. De meerderheid heeft daar geen melding van gemaakt bij de politie of een andere instantie.

Een van hen doet anoniem haar verhaal. "Toen ik 15 was, ben ik achternagezeten en gediscrimineerd. Ik ging niet naar de politie omdat ik bang was en niet wist hoe dat moest. Ik denk dat er meer voorlichting over moet komen", zegt de Nederlandse, die inmiddels 18 is.

In drie op de tien gevallen van antisemitisme waren de daders onbekenden, blijkt uit het onderzoek. Onder de daders waren extremistische moslims (30 procent), extreemlinkse (21 procent) en extreemrechtse activisten (13 procent). Maar ook collega's of klasgenoten (16 procent) en kennissen of vrienden (15 procent) maakten zich schuldig aan antisemitisme.

Emigreren

45 procent van de jongeren durft geen Joodse symbolen meer te laten zien of te dragen in het openbaar, zoals keppeltjes, omdat ze vrezen voor hun veiligheid.

"Ik zie dat Joden van mijn generatie, onder wie ik zelf, steeds meer onveiligheid ervaren en niet welkom zijn/geaccepteerd worden als Jood in Nederland", zegt een vrouw die meedeed aan het onderzoek.

De helft van de jongeren vindt dat zijn regering genoeg doet om inwoners te beschermen tegen antisemitisme. Slechts 17 procent heeft het gevoel dat antisemitisme effectief wordt bestreden. 41 procent van de ondervraagde jongeren heeft overwogen om te verhuizen naar het buitenland, omdat ze zich in hun eigen land niet meer veilig voelden.

Online

Vooral online is er veel antisemitisme: 89 procent van de respondenten zegt ermee geconfronteerd te worden op internet en sociale media. Ook in het openbaar (73 procent), de media (71 procent) en de politiek (70 procent) komt antisemitisme geregeld voor, zeggen zij.

Volgens 81 procent van de ondervraagden neemt ook racisme toe in hun land. Driekwart van de jongeren heeft de indruk dat specifiek de haat tegen moslims toeneemt.

Bedroefd

Eurocommissaris Jourová van Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid is teleurgesteld in de uitkomsten van de enquête. "Ik ben bedroefd dat jonge Joodse Europeanen bang zijn voor hun veiligheid in Europa, geen keppels durven te dragen in het openbaar en in sommige gevallen zelfs overwegen om te emigreren."

De Eurocommissaris zegt dat er snel maatregelen moeten worden genomen om antisemitisme tegen te gaan in Europa.