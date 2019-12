Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen

Het blijft niet bij deze spoedwet. De commissie-Remkes, die het kabinet heeft ingesteld om advies te geven over de stikstof-problematiek, is nog volop aan het werk.

De commissie onder leiding van oud-minister Remkes, die inmiddels ook waarnemend burgemeester van Den Haag is, bracht in september al een advies uit voor de korte termijn. Op basis daarvan is onder meer besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die maatregel gaat in maart in.

Remkes komt naar verwachting vrijdag met een tweede advies, over de weidegang van koeien. Nu moeten boeren eigenlijk een vergunning aanvragen om hun koeien naar buiten laten. De adviescommissie zei in het eerste advies dat er een gedoogstatus moet blijven bestaan, want koeien in de wei veroorzaken minder stikstofuitstoot dan koeien op stal. Deze week komt er een extra advies over al dan niet verplicht weiden van vee.

Een derde advies, over de luchtvaart, verschijnt naar verwachting in de eerste week van januari. Eerder zei Remkes dat voor het eind van dit jaar klaar kon zijn, maar dat lukt net niet. In dit advies zal het ook gaan over natuurvergunningen voor Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport. Volgens milieuorganisaties hebben de luchthavens ten onrechte niet zo'n vergunning. Remkes moet daar duidelijkheid over geven.

In mei komt het vierde advies van de commissie-Remkes, over de aanpak van het stikstofprobleem op de lange termijn. Dat zal naar verluidt vooral gaan over mogelijke maatregelen voor de industrie en scheepvaart.