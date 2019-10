Commissie-Remkes komt met versneld stikstofrapport luchtvaart

Er komt een versneld stikstofadvies over de luchtvaart van de commissie-Remkes. Minister Schouten heeft hierom gevraagd. Gisteravond besloot de commissie dat een advies voor het einde van het jaar mogelijk moet zijn.

Op zich levert de luchtvaart vergeleken met de landbouw, de industrie en het verkeer maar een kleine bijdrage aan de stikstofuitstoot. Maar het kabinet is naarstig op zoek naar oplossingen voor de stikstofcrisis, en alle kleine beetjes helpen.

Daarbij komt dat de protesterende boeren al hebben aangegeven het niet eerlijk te vinden als de luchtvaart niets hoeft te doen, terwijl hun bedrijven niet kunnen groeien.

Natuurvergunningen

Volgens bronnen heeft Schouten de commissie ook gevraagd om een oordeel over natuurvergunningen voor de luchthavens Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport.

Volgens milieuorganisaties hebben deze luchthavens ten onrechte geen natuurvergunning. Schouten moet dit onderzoeken en besluiten of er alsnog zo'n vergunning nodig is, of dat de wetgeving goed is toegepast.

Veevoer

Het kabinet is ondertussen met spoed op zoek naar maatregelen die op de korte termijn leiden tot minder stikstofuitstoot zodat kleine bouwprojecten weer in gang kunnen worden gezet.

Op het lijstje van snelle oplossingen staat bijvoorbeeld het in het hele land langzamer gaan rijden op de snelweg. In ruil daarvoor zou dan woningbouw op kleine schaal mogelijk zijn.

Bronnen noemen ook een nieuw soort veevoer waardoor koeien minder stikstofuitstoot veroorzaken. Boeren zouden dan betaald worden om dit veevoer te kopen. Bij alle maatregelen geldt dat ze voldoende moeten opleveren en niet juridisch kunnen worden aangevochten.