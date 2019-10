Kabinet: met spoed korter vergunningentraject voor kleine bouwprojecten

Het kabinet wil dat er op korte termijn een drempel komt in de bouw: kleine en middelgrote bouwprojecten, waarbij niet meer dan 200 woningen worden gebouwd, hoeven dan geen tijdrovende vergunningentrajecten meer te doorlopen. Minister Schouten hoopt binnen enkele weken groen licht te krijgen voor deze stikstofmaatregel.

In het NOS Radio 1 Journaal zei Schouten dat het kabinet de woningbouw zo snel mogelijk weer op gang wil krijgen. De minister, die in het kabinet verantwoordelijk is voor de coördinatie van de stikstofmaatregelen, spreekt straks de demonstrerende bouwers op het Malieveld in Den Haag toe.

Voorrang woningbouw

"Wij voelen de urgentie die zij ook voelen", zei ze op de radio. Er is aan de ene kant de onzekerheid of bouwprojecten door de stikstofcrisis nog kunnen doorgaan, en aan de andere kant een tekort aan woningen. Schouten zegt dat het kabinet er daarom voor heeft gekozen om bij alle stikstofmaatregelen die genomen worden, eerst de woningbouw weer op gang te krijgen.